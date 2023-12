Odsłaniaj okienka Kalendarza Adwentowego Fairtrade i wygrywaj

Od 1 grudnia można odsłaniać okienka Kalendarza Adwentowego Fairtrade i wygrywać nagrody - zestawy produktów z certyfikatem Fairtrade, a na koniec zabawy nagrodę główną – ekspres do kawy oraz zapas aż 6kg kawy! Zapraszamy do zabawy z Fairtrade Polska. Loteria potrwa do 24 grudnia.

System Fairtrade działa po to, by zapewniać uczciwe ceny skupu plonów, godziwe warunki pracy oraz sprawiedliwsze traktowanie rolników i pracowników z Ameryki Łacińskiej, Afryki, Azji i Oceanii. Standardy Fairtrade określają kwestie społeczne, takie jak respektowanie praw pracowniczych, zakaz pracy dzieci czy równouprawnienie kobiet, a także kwestie środowiskowe, które kładą nacisk na to, by produkcja odbywała się w sposób przyjazny dla planety.

Fundacja Fairtrade Polska, która zajmuje się rozwojem rynku produktów Fairtrade w Polsce oraz promocją wartości Sprawiedliwego Handlu, przygotowała jak co roku loterię Kalendarz Adwentowy Fairtrade.

Udział w loterii jest bardzo prosty:

Wejdź na stronę www.fairtrade-advent.org/pl Otwórz okienko na dany dzień Zaznacz prawidłową odpowiedź w pytaniu i wypełnij formularz kontaktowy

Codziennie wygrywają 3 osoby, a każdy dzień to nowa szansa na wygraną. Do zdobycia są atrakcyjne zestawy produktów z certyfikatem Fairtrade – każdego dnia inny zestaw. Na koniec wszyscy uczestnicy loterii, którzy podali poprawną odpowiedź na przynajmniej jedno z pytań biorą udział w losowaniu nagrody głównej. W tym roku jest to ekspres do kawy ufundowany przez firmę J.J. Darboven oraz zestaw 6 kg kaw z certyfikatem Fairtrade.

W loterii mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 18 lat. Szczegóły loterii oraz regulamin są dostępne na stronie Fairtrade Polska: https://www.fairtrade-advent.org/pl/regulamin-loterii

Zapraszamy do zabawy i życzymy powodzenia!